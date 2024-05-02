Жителей Воронежской области предупредили о заморозках 4 и 5 мая. Подробности рассказали в Воронежском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ночью по области заморозки: 4 мая – до -5°С, 5 мая – до -1°С. Просим население принять информацию во внимание», — говорится в сообщении.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в мае почти на всей территории России будет приближена к норме, однако в течение месяца будут происходить очень резкие колебания и изменения погоды.

Специалист также заявлял, что в Москве ожидается понижение температуры в ближайшие дни — на 5°C ниже нуля ожидается в пятницу и субботу, возможны заморозки. К таким изменениям приведет перемещение воздушных масс с севера Якутии.

Ранее сообщалось, что якутский город Среднеколымск затапливает из-за потепления погоды.