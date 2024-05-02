Чемпион мира заявил, что Овечкин точно побьет рекорд Гретцки

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в интервью «Газете.Ru» оценил шансы Александра Овечкина побить «вечный» рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Чупков внимательно следит на НХЛ и является болельщиком команды «Питтсбург Пингвинз».

«Безусловно, верю, что Овечкин сможет побить этот рекорд. Он двигается маленькими шагами сейчас в этом направлении, и нет сомнений, что он добьется своего», — сказал Чупков.

На данный момент на счету Овечкина 853 гола, а у Гретцки — 894.

Контракт 38-летнего хоккеиста с «Вашингтоном» рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, у Овечкина остается еще два сезона для того, чтобы побить рекорд Гретцки.

В регулярном чемпионате сезона-2023/24 российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» набрал 65 баллов за результативность — забросил 31 шайбу и отдал 34 голевые передачи.

Меньше голов за один регулярный чемпионат НХЛ у Овечкина было только в сезоне-2020/21, который был существенно сокращен из-за пандемии коронавируса. Тогда российский нападающий забросил 24 шайбы в 45 матчах.

Ранее Овечкин рассказал, когда завершит карьеру.