Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион мира заявил, что Овечкин точно побьет рекорд Гретцки

Чемпион мира по плаванию Чупков заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

close
100%
Charles LeClaire-USA TODAY Sports/Reuters

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в интервью «Газете.Ru» оценил шансы Александра Овечкина побить «вечный» рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Чупков внимательно следит на НХЛ и является болельщиком команды «Питтсбург Пингвинз».

«Безусловно, верю, что Овечкин сможет побить этот рекорд. Он двигается маленькими шагами сейчас в этом направлении, и нет сомнений, что он добьется своего», — сказал Чупков.

На данный момент на счету Овечкина 853 гола, а у Гретцки — 894.

Контракт 38-летнего хоккеиста с «Вашингтоном» рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, у Овечкина остается еще два сезона для того, чтобы побить рекорд Гретцки.

В регулярном чемпионате сезона-2023/24 российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» набрал 65 баллов за результативность — забросил 31 шайбу и отдал 34 голевые передачи.

Меньше голов за один регулярный чемпионат НХЛ у Овечкина было только в сезоне-2020/21, который был существенно сокращен из-за пандемии коронавируса. Тогда российский нападающий забросил 24 шайбы в 45 матчах.

Ранее Овечкин рассказал, когда завершит карьеру.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами