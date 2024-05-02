Путин встретился с губернатором Тульской области Дюминым

Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства обсудил с губернатором социально-экономическое развитие региона, в частности – обеспечение граждан жильем, поддержку участников военной спецоперации и их семей, а также повышение качества медицинской помощи и поддержку работников здравоохранения.

Путин также отметил рост промышленного производства в регионе: «Стройка растет, хорошие показатели в целом».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Дюмин будет с докладом у главы государства в Ново-Огарево.

В феврале этого года Евросоюз ввел санкции против Дюмина.

Дюмин был назначен и.о. губернатора Тульской области в начале 2016 года, в сентябре того же года он был избран на этот пост в ходе выборов. В сентябре 2021 года его переизбрали главой региона на второй срок.

Ранее сообщалось, что Дюмин может войти в обновленный состав правительства.