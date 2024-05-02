Надалеко от Волгодонска жестоко убили двух мужчин

Недалеко от Волгодонска на берегу судоходного канала жестоко убили двух мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова».

По информации Telegram-канала, по подозрению в убийстве задержали Сергея Качана и Эдуарда Рудаева. Сейчас они находятся под стражей. Отмечается, что тело одного из убитых они сожгли, а второго расчленили и сожгли все, кроме головы.

«После убийства Рудаев и Качан вывезли тела в цех по переработке древесины, принадлежавший Рудаеву. Тела сожгли в печи, останки развезли по окрестностям и закопали», — говорится в сообщении.

Мотивом убийства могли стать финансовые разногласия. В центре спора могла оказаться доля от продажи бизнеса.

До этого волгоградский портал v1.ru сообщал, что маньяк-расчленитель из Волгограда Александр Масленников и съевший зажаренное сердце таджика каннибал Дмитрий Малышев встретились в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее неизвестные расстреляли полицейских в Карачаево-Черкесии.