Россия и Белоруссия осудили нелегитимные санкции против журналистов

Делегации России и Белоруссии при ОБСЕ осудили практику применения нелегитимных санкций против исполняющих свои должностные обязанности профессиональных журналистов. Об этом говорится в совместном заявлении двух дипмиссий о необходимости соблюдения основных принципов свободы выражения мнения и доступа к информации, передает ТАСС.

«Призываем отказаться от практики подавления инакомыслия, в том числе путем введения различных ограничительных мер в отношении источников информации и работников медиа», — сказано в документе.

В заявлении также выражается осуждение использования санкционного инструментария и других нелегитимных ограничительных мер в отношении журналистов.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о важности того, чтобы с СМИ работали настоящие патриоты своих стран. Представитель Кремля отметил, что это наблюдается далеко не везде, однако в России есть целый ряд СМИ, которыми власти страны гордятся и которые являются законодателями очень высокого стандарта журналистики.

До этого директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков высказывал мнение, что западные соцсети давно стали площадками, где активно проводится цензура любых пророссийских позиций.

Ранее в Кремле оценили предложение приравнивать военкоров к участникам СВО.