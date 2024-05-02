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Эстония обвинила Россию в глушении GPS-сигнала над Балтикой

МИД Эстонии: проблема глушения GPS касается всех стран у Балтийского моря

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Global Look Press

Эстония вновь обвинила Россию в глушении GPS-сигнала в Балтийском регионе. Об этом со ссылкой на слова главы МИД республики Маргуса Цахкна сообщает Bild.

Министр заявил, что эта проблема касается Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. По мнению Цахкна, «атака на GPS является частью гибридной акции, которая нарушает нашу жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения».

Глава МИД Эстонии пояснил, что Россия, как и другие страны, является участником конвенции о недопущении вмешательства в работу системы GPS. Однако, по его словам, есть много доказательств того, что помехи исходят из региона Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда.

27 апреля самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки, не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS и вернулся в Финляндию.

30 апреля министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в том, что она подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря.

Ранее самолет министра обороны Британии лишился навигации над Калининградом.

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