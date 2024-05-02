Валя Карнавал похвасталась новым автомобилем за 10 млн рублей

Блогерша и актриса Валя Карнавал приобрела новый автомобиль за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Карнавал опубликовала в социальных сетях свою новую машину марки BMW M4 оранжевого цвета. Сама блогерша не уточняет, сколько потратила на автомобиль. По данным издания, стоимость подобной марки начинается от 10 миллионов рублей.

Как отмечает kp.ru, Карнавал также владеет розовой машиной марки Mercedes-AMG G 63. Артистка приобрела ее за 20 миллионов рублей.

В январе Валя Карнавал купила дом у баскетболиста Виталия Фридзона в Новой Москве в коттеджном поселке «Изумрудная долина».

Точная цена недвижимости неизвестна. По данным aif.ru, дом Карнавал оценивается от 185 до 250 миллионов рублей. Издание также отметило, что ремонт жилья обошелся Карнавал в пять миллионов рублей.

Карнавал известна по своим юмористическим роликам в социальных сетях. В 2021-м она дебютировала в кино. Блогерша сыграла Люсю в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре 2023 года стало известно, что Карнавал снялась в комедийном сериале «Экстрим».

Ранее Саша Стоун впервые рассказал о расставании с Валей Карнавал.