Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар на складе в Новосибирске локализован

МЧС: пожар на складе в Новосибирске локализован на площади 3200 квадратов

close
100%
МЧС РФ по Новосибирской области

Пожар на складе в Новосибирске локализован. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Огонь охватил 3 200 квадратных метров. Всего в тушении пожара задействованы порядка 90 специалистов и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — говорится в сообщении.

Днем 2 мая сообщалось, что в Новосибирске огнеборцы тушат крупный пожар в складском помещении на площади четыре тысячи квадратных метров

В ночь на 2 мая стало известно, что в Одессе произошел крупный пожар с последующей детонацией на складах компании «Новая почта». Эта компания широко используется Вооруженными силами Украины для военной логистики и хранения техники с боеприпасами.

До этого огнеборцы ликвидировали открытое горение в административном здании в Москве.

Ранее сильный пожар произошел поблизости от границы России и Литвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами