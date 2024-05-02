Пожар на складе в Новосибирске локализован. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Огонь охватил 3 200 квадратных метров. Всего в тушении пожара задействованы порядка 90 специалистов и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — говорится в сообщении.

Днем 2 мая сообщалось, что в Новосибирске огнеборцы тушат крупный пожар в складском помещении на площади четыре тысячи квадратных метров

В ночь на 2 мая стало известно, что в Одессе произошел крупный пожар с последующей детонацией на складах компании «Новая почта». Эта компания широко используется Вооруженными силами Украины для военной логистики и хранения техники с боеприпасами.

До этого огнеборцы ликвидировали открытое горение в административном здании в Москве.

Ранее сильный пожар произошел поблизости от границы России и Литвы.