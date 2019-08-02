Пресс-секретарь Зеленского назвала слухами отставку главы офиса президента

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала «слухами» информацию об отставке главы офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает «Украинская правда».

Она отметила, что не намерена комментировать эти слухи.

«Слухи не комментирую», — подчеркнула Мендель.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию и опубликовали фото документа. Официального подтверждения этой информации не было.

Богдан является главой офиса президента Украины с 25 июня 2019 года. Также он был главой Администрации Зеленского с 21 мая по 25 июня 2019 года.