Трамп оценил свой разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом информирует ТАСС.

Свое заявление Трамп сделал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

По словам президента США, разговор с российским лидером получился «коротким, но хорошим».

Трамп также отмечает, что пообщался с Путиным на тему лесных пожаров в России и предложил помощь Соединенных Штатов в их тушении.

Кроме того, американский президент в беседе с журналистами заявляет, что не обсуждал с россйиским лидером Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.