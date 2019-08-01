Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова на пост главы Государственного управления делами Украины, сообщает портал «Украина.ru».

Указ опубликван на сайте президента Украины.

Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.

Как отмечается, Борзов с 22006 по 2011 годы был директором команды КВН «Винницкие перцы». В 2011 он начал руководить командой «Сборная Украины».

Госуправление делами занимается вопросами материально-технического обеспечения деятельности президента Украины, Верховной рады и других органов власти.