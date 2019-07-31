Глава партии Зеленского оценил закон о государственном языке

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков прокомментировал закон о государственном языке. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, общаться исключительно на украинском языке будет «неправильно, неэффективно и некорректно».

Разумков отмечает, что на Украине у человека есть право говорить и на русском, и на украинском, и на английском языках.

Однако глава партии сообщает, что сам будет говорить на украинском языке в Верховной раде.

«Потому что это требование закона», – уточняет Разумков.

Ранее сообщалось, что Украина намерена внести поправки в закон о языке.