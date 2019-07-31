Кличко встретился с адвокатом Трампа в США

Киевский мэр Виталий Кличко побывал в Соединенных Штатах и провел личную встречу с адвокатом американского президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом Кличко рассказал в фейсбуке.

По словам Кличко, его в гости в Нью-Йорк пригласил сам адвокат Трампа. Также украинский политик назвал Джулиани своим старым другом.

Кличко отметил, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также возможное дальнейшей тесное сотрудничество двух стран.

«Договорились, что в следующий раз встретимся с Руди в Киеве», — написал Кличко.

Ранее Кличко высказался о чувстве юмора брата.