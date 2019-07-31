Трамп высказался о закрытии дела о сговоре с Россией

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение суда закрыть дело, инициированное Демократической партией, обинившей штаб президента в сговоре с Россией.

В своем твиттере Трамп отреагировал на решение суда сообщением «Ух ты!».

«Это действительно большое событие. Охота на ведьм походит к концу!» - написал Трамп