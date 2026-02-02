Размер шрифта
На Украине возник дефицит врачей после их бегства от мобилизации

Лисневская: на Украине наблюдается дефицит врачей из-за мобилизации
Shutterstock

На Украине наблюдается нехватка семейных и профильных врачей после их выезда за границу на фоне мобилизации. Об этом сообщила в эфире телеканала «Новости. Live» бывший заместитель министра здравоохранения страны Наталья Лисневская.

По ее словам, на Украине не хватает семейных врачей и узкоспециализированных медработников, в частности хирургов, анестезиологов и ЛОРов.

«Далеко не у всех семейных амбулаторий есть статус критичных, поэтому врачи могут быть мобилизованы», — сказала она.

26 января украинский министр соцполитики Денис Улютин заявил со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев, что более 5,8 млн человек уехали из Украины после 2022 года, и пока многие из них не возвращаются из-за «ситуации с безопасностью».

Осенью 2025 года издание The Telegraph сообщило, что с начала 2025 года по конец августа за границу уехало 45,3 тысячи украинцев от 18 до 22 лет, а в следующие два месяца их число выросло до 98,5 тысяч. Также в сентябре СМИ писали, что численность трудоспособного населения Украины по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%.

Ранее на Украине заявили о нехватке тюрем для «коллаборантов».
 
