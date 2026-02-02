В России вышла книга обладателя «Оскара»

В России вышла новая книга итальянского режиссера и сценариста Паоло Соррентино «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо». Об этом сообщает ТАСС.

Произведение перевела Анна Ямпольская. Книга станет расширением во вселенной сериала «Молодой Папа» с Джудом Лоу. Работа расскажет о папе Пий XIII, который лавирует между крайним консерватизмом и революционными реформами Ватикана. Заняв папский трон, он высказывает намерение реализовать радикальную идею: вернуть католическую церковь к ее строгим истокам.

Паоло Соррентино является обладателем премий «Оскар» и «Золотой глобус» за фильм «Великая красота» (2014), а также множества наград от Европейской киноакадемии и национальной премии «Давид ди Донателло».

Соррентино часто участвует в Каннском кинофестивале. Его работы дважды отмечались премией Европейской киноакадемии в категории «Лучший европейский фильм года». В 2017-м он удостоился звания великого офицера ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Ранее книга Захара Прилепина вышла в европейской стране.