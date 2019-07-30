На Украине избранными признаны 49 депутатов Рады

На Украине признали 49 депутатов избранными по результатам голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Результаты голосования были установлены на основании протоколов окружных избирательных комиссий по итогам выборов народных депутатов, прошедших 21 июля 2019 года.

Всего по информации избирательной комиссии, признаны избранными 84 депутата.

Ранее были подведены итоги выборов в Раду по одномандатным округам.