«Сел в неизвестную машину». Награжденного Путиным Героя России не могут найти больше 10 дней

Поиски пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова, который был награжден лично президентом Владимиром Путиным, продолжаются уже больше 10 дней и до сих пор не привели ни к каким результатам. Из дома военный ушел еще 3 апреля, сел в неизвестную машину и больше не выходил на связь. Его жена заявила, что не верит в версию с потерей памяти. Подробнее о ходе поисков, деталях исчезновения и карьере Асылханова — в материале «Газеты.Ru».

Жена пропавшего в Юрге (Кемеровская область) Героя России Алексея Асылханова заявила, что не верит в версию о том, что ее муж потерял память и поэтому не возвращается домой. В разговоре с РИА Новости Валерия Асылханова подчеркнула, что с момента исчезновения муж не выходил на связь и не появлялся на работе.

«Да нет, вряд ли», — сказала Валерия Асылханова, отвечая на вопрос журналиста о том, мог ли Алексей потерять память.

По ее словам, с 3 апреля он не связывался ни с родными, ни с коллегами. Девушка рассказала, что ждет ребенка от Алексея — сейчас она находится на 18-й неделе беременности и переехала к родителям. «Я бы одна с ума бы сошла», — объяснила Валерия.

«Мысли только об одном и каждый день: дай бог, поскорее бы нашли мужа, чтобы был жив и здоров, мне рядом очень не хватает его», — заявила она kuzbass.aif.ru.

По ее словам, в первые дни пропажи и она, и близкие Алексея пробовали искать его по городу сами и проходили его маршрутами, но это не дало никакого результата.

Близкие не верят в случайность

Знакомые и родные пропавшего сомневаются, что военный мог исчезнуть случайно. Бывшая соседка Асылханова Раиса Михайловна в разговоре с Aif.ru высказала свою версию происходящего.

«У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов. Сколько уже по их вине погибло военных. Очень жалко хорошего парня, будем надеяться на лучшее», — отметила она.

Женщина отвергла и появившиеся в сети предположения о том, что Асылханов мог скрыться сам. По ее словам, он вел спокойный образ жизни, не злоупотреблял алкоголем и был привязан к семье.

«Он порядочный парень, не пьет, любит жену, она ждет ребенка», — добавила она.

Супруга Героя России заявила, что доверяет лишь той информации, которую передадут занимающиеся поиском ее супруга службы.

«То, что пишут версии, — это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе», — заявила Валерия.

Мать Асылханова узнала о пропаже сына от невестки. Как рассказала женщина телеканалу РЕН ТВ, до сих пор она не получила никакой конкретной информации о его местонахождении.

«Вышел как обычно с документами на работу и пропал, без телефона был», — подчеркнула Татьяна.

По ее словам, Алексей всегда был спокойным и доброжелательным человеком, а недоброжелателей у него не было.

Исчез после выхода из дома

Асылханов пропал 3 апреля в Юрге. В тот день он вышел из дома, но вместо своей машины сел в неизвестный автомобиль — после этого его больше никто не видел. Уже на следующий день, не дождавшись его возвращения, супруга обратилась к правоохранителям и обратила внимание на странность: обычно он уходил на работу утром, но в этот раз вышел только около четырех часов дня.

По словам Валерии, силовикам не удалось установить автомобиль, в котором уехал ее муж.

«Мне так сказали, что он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать», — рассказала Валерия.

Поиски продолжаются более 10 дней. По предварительной версии, мужчина сел в машину к знакомому — камеры зафиксировали, что он поздоровался с водителем. При этом в техникуме, где он проводил «Уроки мужества», в тот день занятий у него не было, хотя дома он сказал, что идет именно туда.

Следствие рассматривает разные версии — от добровольного отъезда до возможного преступления. Близкие при этом исключают, что он мог уехать в зону спецоперации, не предупредив семью .

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ход расследования поставил на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Юрист и бывший следователь Федор Глушков назвал пропажу Героя России нетипичной, подчеркнув, что подобные случаи происходят крайне редко. По его словам, обычно остаются свидетели или следы — например, видно, в какой автомобиль сел человек, а маршрут можно восстановить по камерам наблюдения. Когда же человек просто выходит из дома и бесследно исчезает, это, по его оценке, практически исключено.

В беседе с kuzbass.aif.ru эксперт назвал несколько возможных сценариев. Первый — добровольное исчезновение, когда человек по личным причинам перестает выходить на связь, но спустя время может объявиться. Второй — насильственный вариант: похищение и убийство, в том числе при определенных обстоятельствах, например, если имели место контакты с посторонними. Третья версия связана с возможными деталями, которые по каким-то причинам не раскрываются родственниками.