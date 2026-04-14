На Луне обнаружили гигантский новый кратер

UT: на Луне образовался кратер диаметром 225 метров
Луна кажется неподвижной и «мертвой», но на самом деле ее поверхность постоянно меняется. Ученые зафиксировали редкое событие — образование крупного кратера диаметром 225 метров, появившегося в результате падения космического тела. Об этом сообщает портал Universe Today.

Поверхность Луны хранит следы миллиардов лет бомбардировок: в отличие от Земли, здесь нет атмосферы, ветра и воды, которые могли бы сгладить последствия ударов. Поэтому каждый новый кратер остается практически в неизменном виде. Недавнее столкновение стало уникальным случаем для науки. Аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter позволил сравнить снимки поверхности до и после удара и изучить последствия с высокой точностью.

Новый кратер оказался более чем в три раза крупнее предыдущего рекордного, зафиксированного за все время миссии. По оценкам ученых, подобные удары происходят на одном и том же участке Луны примерно раз в 139 лет, поэтому наблюдать последствия почти сразу после события — большая удача.

Глубина кратера достигает около 43 метров, а его стены настолько крутые, что на них трудно удержаться. Вокруг разбросаны огромные обломки породы — некоторые достигают 13 метров в поперечнике.

Анализ распределения выброшенного материала позволил восстановить направление удара: космическое тело прилетело с юго-юго-запада и выбросило основную массу обломков в северном направлении. Особый интерес вызвали участки темного вещества внутри кратера. По мнению исследователей, это расплавленная при ударе порода, которая мгновенно застыла, превратившись в стекло.

Ранее глава НАСА рассказал, до какого момента США намерены летать к Луне.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
