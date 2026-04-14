На блогершу завели дело из-за фотографии с секс-игрушкой и куличом

Против 20-летней жительницы Мурино в Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как она опубликовала фотографию с пасхальным куличом и секс-игрушкой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

Фотографию сочли оскорбляющей чувства верующих. В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Личность подозреваемой установлена. Принимаются меры к ее задержанию. После девушке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», речь идет о 20-летней блогерше из Мурино, которая выложила в своих соцсетях фото с секс-игрушкой, стоящей на фоне еды, в том числе и пасхального кулича. Кадр сразу вызвал негативную реакцию со стороны пользователей интернета. Девушка удалила публикацию. После этого она выложила пост с извинениями, в котором написала, что сама крещеная. Также она подчеркнула, что не хотела своим постом кого-либо задеть, оскорбить или осквернить религию. Она пообещала, что никогда не повторит подобное.

Ранее в Москве девушка попала под статью, сделав кальян на куличе.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!