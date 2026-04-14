Россиянин украл из магазина шоколадки и отправился в колонию строгого режима

В Кузбассе мужчина получил срок в колонии строгого режима из-за шоколадок
В Кузбассе вынесли приговор 43-летнему мужчине, который украл из магазина 40 шоколадок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в магазине. Ранее неоднократно судимый мужчина прямо на глазах работников и покупателей украл около 40 плиток шоколада. Две женщины пытались его остановить, но преступник применил в их отношении неопасное для жизни и здоровья насилие.

Во время судебного разбирательства вор полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него 6 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Ранее неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков KitKat.

 
Теперь вы знаете
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
