Московский клуб опроверг интерес к Дзюбе

Спортивный директор «Родины» Алексей Зимин в интервью «Чемпионату» заявил, что клуб не проявляет интереса к форварду «Акрона» Артему Дзюбе.

«Артем — сильнейший российский форвард последнего десятилетия, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали», — заявил Зимин.

13 апреля «Акрон» Дзюбы проиграл «Динамо». Игра прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Артур, Николя Муми Нгамале и Константин Тюкавин. У проигравшей команды отличились Беншимол и Стефан Лончар.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры динамовский клуб набрал 34 очка и закрепился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинский коллектив с активом в 22 балла сохранил за собой 12-ю позицию в турнирной таблице.

