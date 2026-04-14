Российский посол дал совет Кае Каллас, которая не понимает политику США в Иране

Главе евродипломатии Кае Каллас, заявившей о том, что в Европе не понимают политику США в отношении Ирана и Ормузского пролива, стоит «найти человека» в Вашингтоне, который бы ей «что-то рассказал» по указанному вопросу. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Посоветовать ей можно только одно, чтобы она нашла человека в Вашингтоне, который с ней будет говорить, который ей что-то расскажет. Я так понял, что с ней там никто общаться не хочет из администрации [президента США Дональда Трампа]», — сказал он.

Долгов не исключил, что в Вашингтоне вовсе не знают, «кто такая Каллас».

14 апреля Каллас призналась, что в Евросоюзе нет ясного понимания по поводу того, что именно США делают в Ормузском проливе.

Ранее Каллас заявила о разрушении международного права.