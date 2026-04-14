Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

ЕК продолжает блокировать десятки миллиардов евро финансирования для Венгрии

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕК в настоящее время сохраняет заблокированными €70 млрд европейского финансирования для Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Уйвари, часть этих средств заблокирована в рамках «Политики сплочения» (Cohesion Policy) система мер, направленная на сокращение межрегиональных и страновых диспропорций в экономическом, социальном и территориальном развитии, повышение благосостояния регионов, укрепление экономической, социальной и территориальной сплоченности ЕС и часть — в рамках фонда восстановления после COVID-19.

Блокировка европейских средств связана с претензиями ЕС к состоянию верховенства права, независимости судов и антикоррупционной политике Венгрии, а также с разногласиями по внешнеполитическим вопросам. Значительная часть средств ЕС была заморожена из-за претензий к Будапешту в сфере правосудия, прозрачности госзакупок и борьбы с коррупцией. Дополнительным фактором давления остается конфликт вокруг миграционного законодательства.

14 апреля стало известно, что Европейская комиссия начала переговоры с будущим премьером Венгрии Петером Мадьяром после победы его партии на выборах, увязав размораживание около €35 млрд из фондов Евросоюза с выполнением комплекса политических и институциональных условий. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе ожидают, что новое правительство нормализует отношения с Украиной и запустит системные реформы, блокировавшиеся при кабинете Виктора Орбана.

Ранее Евросоюз приостановил денежные транши для Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!