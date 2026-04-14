ЕК продолжает блокировать десятки миллиардов евро финансирования для Венгрии

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕК в настоящее время сохраняет заблокированными €70 млрд европейского финансирования для Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Уйвари, часть этих средств заблокирована в рамках «Политики сплочения» (Cohesion Policy) система мер, направленная на сокращение межрегиональных и страновых диспропорций в экономическом, социальном и территориальном развитии, повышение благосостояния регионов, укрепление экономической, социальной и территориальной сплоченности ЕС и часть — в рамках фонда восстановления после COVID-19.

Блокировка европейских средств связана с претензиями ЕС к состоянию верховенства права, независимости судов и антикоррупционной политике Венгрии, а также с разногласиями по внешнеполитическим вопросам. Значительная часть средств ЕС была заморожена из-за претензий к Будапешту в сфере правосудия, прозрачности госзакупок и борьбы с коррупцией. Дополнительным фактором давления остается конфликт вокруг миграционного законодательства.

14 апреля стало известно, что Европейская комиссия начала переговоры с будущим премьером Венгрии Петером Мадьяром после победы его партии на выборах, увязав размораживание около €35 млрд из фондов Евросоюза с выполнением комплекса политических и институциональных условий. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе ожидают, что новое правительство нормализует отношения с Украиной и запустит системные реформы, блокировавшиеся при кабинете Виктора Орбана.

Ранее Евросоюз приостановил денежные транши для Украины.