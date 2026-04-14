Политолог объяснил, чего лишится Венгрия после поражения Орбана

Политолог Подлесный: с приходом Мадьяра Венгрия лишится самостоятельности
Научный руководитель Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук, Геннадий Подлесный в эфире Tsargrad.tv прокомментировал поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах.

По словам эксперта, после прихода к власти лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра Венгрию не будут лишать права голоса в Совете Европейского союза (ЕС), Будапешту разблокируют выделение €6,6 млрд помощи, а Украина на время откроет перекачку нефти по нефтепроводу «Дружба». Однако на этом хорошие новости для республики заканчиваются, подчеркнул Подлесный.

Он пояснил, что венгры при Мадьяре лишатся самостоятельности в принятии экономических и политических решений, мигранты хлынут в страну, прекратятся выплаты молодым семьям, а сотрудничество с Россией в области энергетики свернется, что повлечет за собой серьезный рост цен на нефть и газ.

«Конечно, это произойдет не одномоментно, но Еврокомиссия добьется своего», — отметил политолог.

Мадьяр уже заявил о готовности к диалогу с Россией. Однако это противоречит интересам руководства ЕС, добавил он.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала партия «Тиса». По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она получит 138 кресел в парламенте, а «Фидес» — только 54. Орбан признал свое поражение и поздравил Мадьяра с победой. Своих сторонников он заверил в том, что «Фидес» продолжит служить родине и нации, являясь оппозиционной партией.

Ранее в Венгрии назвали главную причину поражения Орбана.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
