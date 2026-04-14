Лукашенко призвал белорусов «мобилизоваться»

Лукашенко: белорусам надо мобилизоваться, чтобы пережить сложное время
Евгений Биятов/РИА Новости

Белорусам нужно «мобилизоваться», чтобы пережить «сложное время». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область, пишет официальный сайт главы государства.

«Нам надо мобилизовываться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Притом непонятное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: «Работаем, чтобы жить». Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выкинут сильные мира сего», — сказал Лукашенко.

Также он подчеркнул, что чиновникам надо «ускориться» и «действовать», чтобы «создать страну», которую можно будет передать новым поколениям.

В апреле Лукашенко заявил, что против Белоруссии идет война, но пока на идеологическом фронте. 1 апреля президент говорил, что Минск не хочет войны, но готовится к ней.

Также во время пасхальной службы президент республики назвал «главным достижением» белорусов то, что они живут без войн и без столкновений.

Ранее Лукашенко поздравил Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!