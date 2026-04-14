Зеленский назвал сроки возобновления работы нефтепровода «Дружба»

Поврежденный нефтепровод «Дружба» будет повторно введен в эксплуатацию к концу апреля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, передает агентство Reuters.

«Что касается нефтепровода, как мы обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы функционировать», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, с приходом к власти в Венгрии нового правительства (правоцентристская партия «Тиса») отношения между странами должны строиться на прагматизме и взаимном уважении.

В конце февраля в ответ на прекращение работы нефтепровода премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение Киеву кредита на €90 млрд.

27 января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Венгрии и Словакии, объяснив это повреждением объекта со стороны РФ. Будапешт и Братислава увидели в этом политические мотивы. МИД Венгрии заявлял, что Украина таким образом вмешивается в парламентские выборы в стране.

