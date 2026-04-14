«Мы считаем его героем». Суд вынес приговор выжившему в Охотском море Пичугину

Михаил Пичугин во время оглашения приговора в Октябрьском районном суде в Улан-Удэ, 14 апреля 2026 года

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Михаила Пичугина, выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море, к трем годам принудительных работ. Его признали виновным в гибели старшего брата и племянника, с которыми он отправился в путешествие на лодке.

«И так наказан судьбой»

14 апреля Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес 48-летнему Михаилу Пичугину, выжившему после двух месяцев дрейфа в Охотском море, приговор по делу о нарушении правил движения при эксплуатации судна и использовании подложных документов.

«Признать виновным и окончательно назначить наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — зачитала решение судья.

Прокуратура запрашивала для Пичугина три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штраф в 50 тысяч рублей. Адвокаты считали такое наказание несправедливым. По их словам, Пичугин виновен лишь в использовании ложных документов.

«Михаил покупал двигатель [для лодки] с рук, в нем должно было быть 40 лошадей, а этот человек прислал ему двигатель на 50 и пустые документы, сказав, что того двигателя в наличии нет, поэтому вот тебе бумаги, впиши туда нужный. Конечно, это нарушение, но это 327-я статья, которая не предусматривает лишения свободы. Более того, мы предоставили в суд справку от производителя лодки, в которой говорится, что на нее возможна установка двигателя на 50 лошадиных сил», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат подсудимого Андрей Назаров.

По словам защитника, двигатель работал в штатном режиме до 9 августа (экспедиция стартовала 4 августа). «Пичугин не знал и не мог знать о том, что он сломается , что в нем засорились каналы системы охлаждения», — считает адвокат.

С просьбой не приговаривать мужчину к реальному сроку выступали и его близкие.

«Poдcтвeнники пpocят, чтoбы нe нaкaзывaли eгo. Я от лица всех родственников хотела сказать, что мы считаем его героем в той степени, что он выдержал все 67 дней», — говорила журналистам двоюродная тетя Пичугина Мария Иркович перед прениями.

По словам матери Михаила, ее сын и так достаточно наказан судьбой.

Неразличимы в открытом море

Жители Улан-Удэ Михаил Пичугин и его старший брат Сергей вышли в Охотское море 4 августа 2024 года. У мыса Перовского к ним присоединился сын Сергея — 16-летний Илья. Поездка на Шантарские острова была подарком подростку на день рождения — он мечтал увидеть гренландских китов.

Подготовку к путешествию семья начала за год — Пичугины купили новую лодку «Байкат 470» за 280 тысяч рублей и подержанный японский мотор Honda за полмиллиона. Братья сдали на права, запаслись водой, сухпайками, спальными мешками, спасательными жителями, ракетницами.

До бухты Врангеля добрались благополучно за несколько дней. 5 августа Илья звонил матери и рассказывал, какая красота его окружает. На островах путешественники смотрели на китов и рыбачили. 9 августа пошли в обратный путь.

По правилам на лодке катамаранного типа они должны были идти вдоль берега, не дальше 5 км от суши. Такой путь домой занял бы около 20 часов, так как предстояло пройти около 400 км.

Братья решили сэкономить время и вернуться к порту Москальво напрямую через Сахалинский залив — всего 60 км. Решение стало роковым. В Татарском проливе на середине пути у лодки заглох мотор.

Завести его снова у Пичугиных так и не вышло — разобрав его, братья поняли, что починить неисправность в море не получится.

Никакой паники у путешественников первое время не было — здесь часто ходили суда, над головами пролетали вертолеты. Они были уверены, что скоро их заметят и спасут. Но на дрейфующую лодку никто не обращал внимания.

О начале поиска пропавших в МЧС сообщили лишь 14 августа , хотя мать Ильи забила тревогу еще 10-го числа, когда сын не вышел на связь.

«В акватории Сахалинского залива и Амурского лимана ищут трех человек, в том числе подростка. Из Хабаровска направлен борт Ми-8 МЧС России со спасателями. При себе у них есть необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде», — говорилось в сообщение ведомства.

К тому моменту начался шторм, и лодку с Пичугиными утащило в открытое море. Обнаружить их в акватории площадью более 1603 квадратных километров стало почти невозможно.

«Я заплакал. Истерика была»

Бороться со стихией Пичугины не переставали. Михаил изготовил самодельный якорь из деталей сломанного мотора и тяжелых инструментов, а из брезента — подобие паруса .

Когда ветер дул в сторону берега, мужчины поднимали якорь, а когда менял направление — опускали. Через четыре дня они увидели перед собой берег, но плыть дальше в темноте не решились, встали на ночевку.

На утро путешественники с отчаянием поняли, что очередной шторм сорвал якорь и снова утащил их в открытое море. С каждым днем условия становились все тяжелее — температура ночью опускалась до нуля, одно из весел сломалось, а 20 августа закончились сухпайки и вода.

Чтобы поддерживать в себе силы, мужчины собирали дождевую воду в натянутый брезент и сливали в опустевшую канистру. Ели замоченный в воде горох.

Сложнее всех это переживал Илья. Тело и лицо молодого человека покрылось язвами, он впал в апатию и почти перестал обращаться к взрослым. 18 сентября юноша, которому лишь недавно исполнилось 16 лет, умер .

«Племянник раньше какие-то звуки издавал, что-то говорил. Спрашивал меня: «Дядя Миша, есть вода?» А тут ничего не говорит. Перенесли его с Сергеем на корму. Я заплакал. Истерика была…» — вспоминал Михаил Пичугин.

По его словам, горе окончательно сломило его брата — Сергей не раз пытался прыгнуть за борт и словно искал смерти. Через 10 дней, 28 сентября, мужчина скончался.

Тела родственников Михаил накрыл брезентом и привязал к лодке, чтобы они не выпали за борт во время качки.

Это трагедия, трагедия моей семьи

Следующие две недели Пичугин пробыл в открытом море совершенно один. Его лодку лишь чудом обнаружило рыболовецкое судно «Ангел», проплывавшее в районе западного побережья Камчатки — помогли светоотражатели, которые мужчина закрепил на лодке как можно выше.

Осматривая освещенную прожектором территорию, команда заметила буй, а подплыв ближе, поняла, что это лодка, с которой им еле-еле махал руками человек.

Пичугина спасли 14 октября . К тому моменту он провел в море 67 дня. По возвращении на берег его тут же доставили в реанимацию Магаданской больницы. За время путешествия Михаил потерял 50 килограммов — у него было сильнейшей истощение и обезвоживание.

По словам врачей, жизнь ему спас лишний вес — до рокового путешествия он весил 100 килограмм. Спустя несколько месяцев, в январе 2025-го, из пострадавшего, за которого переживает весь регион, Михаил превратился в подозреваемого .

Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте предположило, что он сам виноват в смерти близких. Против мужчины возбудили дело сразу по двум статьям — «Нарушение правил движения при эксплуатации судна» и «Использование заведомо подложного документа».

Долгое время Михаил никак не комментировал произошедшее, отказывался общаться с журналистами и вспоминать пережитые ужасы.

В феврале 2026 над Пичугиным начался суд. «Конечно, тяжело как мне, так и маме. Это трагедия, трагедия моей семьи», — говорил подсудимый.

На заседаниях Михаил признавал, что отклонился от маршрута, но отрицал, что знал о поломке мотора. «Мы же не самоубийцы», — поражался он словам гособвинителя.

Выступая с последним словом, Пичугин был краток: «Baшa чecть, я oчeнь coжaлeю, чтo тaк пoлyчилocь c мoими poдcтвeнникaми. Я нe xoтeл, кoнeчнo, этoгo. Ho тaк пoлyчилocь. Haдeюcь нa cпpaвeдливoe peшeниe cyдa».