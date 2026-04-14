«Мы достигли целей». США готовы «сворачивать» операцию в Иране

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон выполнил задачи в ходе конфликта с Ираном и готов сворачивать операцию. Он подчеркнул, что теперь решение — за Тегераном, но формат диалога может измениться, если Иран не откроет Ормузский пролив. О перспективах переговоров, роли Ормузского пролива и позиции сторон — в материале «Газеты.Ru».

Вашингтон считает, что основные задачи в противостоянии с Ираном уже выполнены, и теперь операцию можно постепенно сворачивать, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что Белый дом предпочел бы перейти от военного давления к дипломатии.

«Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. <...> Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры», — заявил Вэнс.

При этом в администрации Трампа не скрывают, что дальнейший разговор возможен только на американских условиях. По словам Вэнса, теперь решение за Тегераном, однако контакты могут и не состояться, если иранские власти не откроют Ормузский пролив.

Отдельно вице-президент обозначил и главный предмет спора — обогащенный уран. США, объяснил он, добиваются не просто ограничений, а полного вывоза этих материалов из Ирана и фактического установления контроля над ядерной политикой республики.

«Мы заявили, что хотим, чтобы он был вывезен из их страны, и мы хотели бы завладеть им. <...> Мы ясно дали понять, где мы готовы, опять же, пойти на уступки, и мы ясно дали понять, где нам абсолютно необходимо, чтобы ядерные материалы были вывезены из Ирана», — подчеркнул Джей Ди Вэнс.

По его словам, Дональд Трамп хотел бы видеть Иран способным развиваться, а не быть в изоляции. Однако это, отметил Вэнс, возможно лишь в том случае, если Тегеран не пересечет американские «красные линии» по ядерной программе. В сложившейся ситуации, считает он, сделка могла бы оказаться выгодной для обеих сторон.

Прошлая встреча провалилась

Переговоры с Ираном, на которые в Вашингтоне делали ставку как на возможный поворот к деэскалации, завершились без результата. Встреча прошла 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана и растянулась почти на сутки, однако согласовать условия мирного соглашения делегации так и не смогли.

Со стороны Тегерана в диалоге участвовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. Американскую делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, также в переговорах участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Встреча стала первым прямым разговором сторон более чем за 10 лет и фактически первой на таком уровне со времен событий 1979 года . Однако Трамп во время переговоров предпочел посетить бои UFC вместе с госсекретарем Марко Рубио.

Атмосфера за столом переговоров, как отметило агентство Reuters, была напряженной. Ситуацию осложняло и то, что перемирие, о котором стороны договорились 8 апреля, почти сразу рухнуло — Тегеран и Вашингтон обменивались претензиями, в том числе по Ормузскому проливу и ядерной программе. По итогам встречи Вэнс заявил, что его делегация возвращается в США, «поскольку соглашение не было достигнуто».

В Тегеране также не скрывали разочарования. Представитель МИД Эсмаил Багаи отмечал, что обсуждение шло сразу по нескольким темам — от Ормузского пролива и ядерной программы до санкций и возможных репараций. По его словам, стороны смогли продвинуться по отдельным вопросам, но по «двум-трем ключевым темам» компромисс так и не нашли.

Основные противоречия уперлись в контроль над Ормузским проливом и судьбу запасов обогащенного урана: Тегеран не готов от них отказываться. Источник агентства Fars, знакомый с ходом переговоров, также подтверждал, что условия США по этим вопросам иранская сторона не приняла.

При этом в Иране отметили, что быстрых договоренностей никто и не ждал. Переговоры проходили после 40 дней конфликта и на фоне взаимного недоверия. Галибаф позже заявил, что американской стороне не удалось завоевать доверие делегации, добавив, что дипломатия силы для Тегерана остается лишь одним из инструментов защиты интересов.

Как обратил внимание Джей Ди Вэнс в интервью Fox News, переговорный процесс пока не зашел в тупик. Напротив, в Вашингтоне считают, что сделали достаточно предложений и теперь ждут реакции иранской стороны.

«Я бы не сказал, что все пошло не так. Я также считаю, что все прошло хорошо. Мы добились значительного прогресса <...> Будут ли у нас дальнейшие переговоры, придем ли мы в итоге к соглашению? Думаю, что мяч на стороне Ирана, потому что мы многое предложили», — заявил вице-президент США.

Реакция нефтяного рынка

Рынок нефти уже начал закладывать в цены риски из-за блокирования Ормузского пролива. Стоимость сырья может выйти на пик в ближайшие недели, если ситуация не стабилизируется и движение танкеров не восстановится.

Об этом на конференции Semafor World Economy заявил министр энергетики США Крис Райт, которого процитировал телеканал CNN. По оценке главы Минэнерго, котировки будут расти до тех пор, пока ключевой маршрут поставок остается под давлением.

Телеканал отметил, что уже в 13 апреля нефть подорожала и приблизилась к отметке $100 за баррель .

Риски видят и сами участники отрасли. Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, руководители трех крупнейших нефтяных компаний США предупредили администрацию Трампа о возможных последствиях затяжной блокады. По их оценке, длительное закрытие Ормузского пролива способно резко нарушить глобальные цепочки поставок и усилить уже нарастающий энергетический кризис.

Бывший американский дипломат Час Фриман в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что Трамп не рассматривает военный сценарий для разблокировки Ормузского пролива. По его словам, Вашингтон фактически признал ключевую роль Тегерана в регионе, а открытие маршрута возможно только через договоренности с Ираном.