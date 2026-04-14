Автора хитов Пугачевой экстренно госпитализировали

Композитор Раймонд Паулс сообщил РИА Новости, что его госпитализировали.

Паулс попал в больницу из-за проблем со здоровьем. Он не уточнил подробностей.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, пианист, автор музыки к хитам Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле.

В январе Паулс отметил юбилей — ему исполнилось 90 лет. За свою более чем полувековую карьеру он написал десятки хитов, которые навсегда вошли в историю советской и российской эстрады.

В феврале издание Latvijas Vēstnesis утверждало, что Паулс отозвал все доверенности, ранее выданные его представителям. Теперь никто не может действовать от его имени, заключать контракты или управлять финансовыми и имиджевыми вопросами.

Как пишет портал Jauns, решение связано с юбилейным концертом композитора, который должен пройти летом этого года в рамках фестиваля «За мою родину».

Ранее в России призвали не отдавать Цыгановой хиты Пугачевой.