Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Следователи раскрыли подробности о стрельбе в школе Петербурга

РИА Новости

Школьник из школы в Петербурге, предварительно, не стрелял из ракетницы в девушку намеренно. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, молодой человек достал сигнальную ракетницу во время урока, и та выстрелила. В этот момент рядом находилась одноклассница, которая попала под огонь случайно.

О том, что молодой человек не стрелял, заявила и его мать. Как сообщает 78.ru, на уроке юноше нужно было достать какие-то вещи из рюкзака, но сработала ракетница.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в ведомстве.

Изначально предполагалось, что молодой человек напал на школьницу намеренно. Некоторые СМИ сообщали об ожогах у пострадавшей и том, что ее готовят к госпитализации. В СК информацию о травмах не уточнили.

Ранее в Турции раскрыли число пострадавших из-за стрельбы в школе.

 
Теперь вы знаете
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!