Москвичи стали реже называть сыновей Максами

В управлении ЗАГС Москвы заявили, что в 2025 году детей реже называли Максами

Жители Москвы стали реже называть своих сыновей Максами — в 2025 году имя получили семеро мальчиков, годом ранее же так назвали 12 детей. Об этом «Газете.Ru» рассказал замначальника столичного управления ЗАГС Юрий Бутов.

«В столице в 2025 году было зарегистрировано семь мальчиков с именем Макс, что на пять мальчиков меньше, чем в 2024 году. В 2023 году имя Макс дали восьми мальчикам. В 2022 же году оно пользовалось большей популярностью — его получил 21 мальчик, а в 2021 — 16 мальчиков. В 2020-м это имя дали девяти новорожденным мальчикам, а в 2019-м и 2018-м его получили по пять мальчиков», — сообщил он.

«В соответствии с «Современным словарем личных имен» А.В. Суперанской имя Макс является сокращением к именам Максим и Максимилиан. Имя Максим является одним из самых популярных среди новорожденных столичных мальчиков. В прошлом году данное имя получили свыше 1,6 тысячи мальчиков — оно стало четвертым по популярности», — добавил он.

До этого стало известно, что в Москве в первые недели 2026 года самыми популярными именами для новорожденных стали Варвара и Михаил.

Ранее в Госдуме решили запретить нестандартные имена для детей с помощью специального реестра.