Украина и Германия подписали соглашение по обороне

Берлин и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию немецкого канцлера Фридриха Мерца.

Уточняется, что подписание состоялось во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, который прошел в рамках обширных консультаций между правительствами Германии и Украины.

На пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинский лидер сообщил, что Украина и Германия обсудили европейскую программу противоракетной обороны и комплексную двустороннюю сделку по поставкам беспилотников. Он подчеркнул, что сделка может стать крупнейшей в Европе, и стороны уже начали прорабатывать конкретные детали.

До этого министр обороны Украины Михаил Федоров провел телефонный разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом, в ходе которого стороны обсудили совместные проекты, в том числе перспективы сотрудничества в сфере лазерного оружия. Стороны обсудили усиление систем ПВО, а также дополнительное финансирование по производству дальнобойных дронов.

Ранее Зеленский посетовал, что Украина отказалась от ядерного оружия.