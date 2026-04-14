В Киргизии пообещали заменить все русские названия сел к 2027 году. И тут же это опровергли

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о планах заменить русскоязычные названия сел и завершить этот процесс уже в следующем году, однако позже его администрация спешно опровергла эту информацию. Сообщения о переименовании сначала появились в киргизских СМИ, а затем исчезли, что также вызвало вопросы о реальных намерениях властей. О противоречивых заявлениях, реакции чиновников и прежних инициативах — в материале «Газеты.Ru».

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о намерении отказаться от русскоязычных названий сел по всей стране. По его словам, эту работу власти рассчитывают завершить в 2027 году — соответствующее заявление он сделал во время встречи с жителями Алайского района Ошской области.

«Мы предлагаем заменить названия сел, которые были даны на русском языке. Эту работу завершим по всей республике в следующем году. Но при этом мы приняли решение не присваивать селам имена людей. Потому что начинается: «Почему даем имя именно этого человека? У меня тоже отец был достойным» — и люди делятся на две группы и начинают спорить. Мы такое видели тысячи раз», — сказал президент.

Заявление прозвучало 13 апреля в ответ на вопросы местных жителей. Его процитировали киргизские СМИ, в частности крупный портал 24.kg, который затем удалил свою публикацию. А в пресс-релизах на сайте главы государства о встрече с жителями слова Жапарова о переименовании сел не упоминаются вовсе.

С момента прихода Жапарова к власти в январе 2021 года в стране уже официально переименовали более 15 населенных пунктов. Процесс продолжается и на уровне законодательства: в начале 2025 года президент подписал закон, в рамках которого были изменены названия девяти сел.

Опровержение из администрации

После появления сообщений о масштабном переименовании в администрации президента Киргизии заявили, что речь шла о другом. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов, вопрос отказа от русскоязычных названий сел сейчас не рассматривается.

«Вопрос о переименовании сел с русскоязычными названиями на повестке дня не стоит. Там обсуждался запрет на присвоение селам имен людей, и то как проект», — рассказал он РИА Новости.

Позже Алагозов в комментарии ТАСС уточнил, что во время встречи 13 апреля один из жителей предложил назвать населенный пункт в честь исторической личности, государственного и политического деятеля Алайского региона.

«Отвечая на данную инициативу, президент отметил, что на государственном уровне обсуждается предложение ввести запрет (мораторий) на присвоение населенным пунктам имен конкретных личностей», — следует из письменного заявления пресс-секретаря.

В администрации пояснили, что Жапаров считает такую практику рискованной для общественного согласия. По версии пресс-службы, президент указал, что «присвоение имен личностей населенным пунктам может стать причиной общественных разногласий, когда возникают споры о том, имя какого исторического деятеля более достойно увековечения».

Как добавил Алагозов, в таких случаях люди начинают «разделяться на группы, выдвигая аргументы в пользу «своих» кандидатов», что ведет к ненужному напряжению.

«То есть речь идет о возможном запрете присвоения населенным пунктам имен людей», — резюмировал пресс-секретарь, прямо не комментируя, какой именно процесс киргизские власти намерены завершить в следующем году.

История вопроса

В начале декабря 2024 года кабинет министров Киргизии отказался поддержать инициативу депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева о массовом переименовании населенных пунктов. Об этом в соцсетях сообщал заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов.

«Сохранение исторической топонимики — неотъемлемая часть национальной идентичности и многонационального наследия, которые мы обязаны беречь для будущих поколений», — процитировало Байсалова агентство «Sputnik Кыргызстан».

Акаев предлагал провести в 2025 году масштабную кампанию и заменить русскоязычные названия всех сел и поселков в Чуйской области. В его список вошли десятки населенных пунктов, среди них Беловодское, Садовое, Сосновка, Васильевка, Ивановка, Орловка, Озерное, Октябрьское, Полтавка, Крупское, Романовка, Петровка, Кировское, Комсомольское, Полевое, Советское, Буденовка, Зеленое, Маевка, Мраморное, Лесное, Серафимовка, Степное, Любляное, Тельман, Ударник, Ленина, Юрьевка, Мичурино, Прогресс, Горный, Рассвет, Восток, Дружба, Гагарина и другие.

Что говорят в России

Возможные планы по переименованию русскоязычных сел в Киргизии в Госдуме связали с попыткой дистанцироваться от общего прошлого с Россией. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что республика вправе принимать такие решения, но не все из них выглядят обоснованными, особенно если у населенных пунктов нет исторических причин для смены названий.

«Чем вызвано это желание? Конечно, желанием самоутвердиться», — подчеркнул парламентарий и добавил, что подобные шаги могут восприниматься как сигнал о разрыве прежних связей.

Другую причину происходящего назвал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. По его мнению, сама постановка вопроса стала возможной из-за слабой российской гуманитарной и народной дипломатии в Киргизии.

«То, что там переименовываются русские села, — это ответственность наших чиновников, наша ответственность, моя в том числе», — объяснил он .

По словам парламентария, при более активной работе «мягкой силы» подобные инициативы могли бы не возникнуть.