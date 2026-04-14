Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Боня записала видеообращение к Путину «от лица народа»

Виктория Боня предложила создать платформу для прямой связи граждан с Путиным
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня записала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, сделала она это «от лица народа».

Боня высказалась на тему последних событий, произошедших в стране. Она, в частности, упомянула ситуацию с наводнением в Дагестане, проект постановления правительства о порядке предоставления разрешений на добычу краснокнижных животных и массовое изъятие домашнего скота. Кроме того, блогерша пожаловалась на блокировку мессенджеров и ограничения работы интернета.

Сетевая знаменитость считает, что до главы государства могут «неправильно доносить информацию».

«Я считаю, что нужно создать какую-то платформу, где люди буду на самом деле писать Вам напрямую о том, что у них происходит. И Вы должны знать, что происходит», — предложила Боня.

По ее словам, люди в России «сегодня очень страдают», а президенту «делают докладики, которые не соответствуют действительности». В связи с этим Боня призвала «пробить стену», которая, по ее мнению, возникла между народом и президентом.

Ранее Боня резко ответила назвавшему ее «дубайской эскортницей» Милонову.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
