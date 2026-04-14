Боня записала видеообращение к Путину «от лица народа»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня записала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, сделала она это «от лица народа».

Боня высказалась на тему последних событий, произошедших в стране. Она, в частности, упомянула ситуацию с наводнением в Дагестане, проект постановления правительства о порядке предоставления разрешений на добычу краснокнижных животных и массовое изъятие домашнего скота. Кроме того, блогерша пожаловалась на блокировку мессенджеров и ограничения работы интернета.

Сетевая знаменитость считает, что до главы государства могут «неправильно доносить информацию».

«Я считаю, что нужно создать какую-то платформу, где люди буду на самом деле писать Вам напрямую о том, что у них происходит. И Вы должны знать, что происходит», — предложила Боня.

По ее словам, люди в России «сегодня очень страдают», а президенту «делают докладики, которые не соответствуют действительности». В связи с этим Боня призвала «пробить стену», которая, по ее мнению, возникла между народом и президентом.

Ранее Боня резко ответила назвавшему ее «дубайской эскортницей» Милонову.