Жену премьера Испании обвинили в коррупции

Bloomberg: жене премьера Испании Бегонью Гомес предъявили обвинения в коррупции
Бегонью Гомес, жену премьер-министра Испании Педро Санчеса, обвинили в коррупции. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что Гомес предъявили обвинения в злоупотреблении влиянием и взяточничестве после уголовного расследования. Правительство Испании неоднократно отрицало любые нарушения со стороны Гомес.

Как сообщил испанский телеканал La Sexta со ссылкой на текст судебного решения, обвинения связаны с деятельностью Гомес в Мадридском университете Комплутенсе. Следствие считает, что Гомес использовала должность профессора университета как формальное прикрытие для получения и присвоения средств. Из решения суда следует, что она задействовала положение своего мужа и его связи, а также привлекала сотрудника из администрации Санчеса для выполнения задач в своих интересах.

Помимо Гомес обвинения были предъявлены ее помощнице Кристине Альварес и бизнесмену Карлосу Баррабесу.

По данным Bloomberg, в настоящий момент Гомес вместе с Санчесом находится в Китае, куда премьер прибыл 13 апреля с рабочим визитом.

До этого Педро Санчес заявил, что останется на своем посту на фоне расследования по делу его жены. По мнению политика, эти обвинения являются ложными и были организованы его консервативными оппонентами.

Ранее премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!