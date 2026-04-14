Макрон сообщил о встрече с президентами США и Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Ирана Масудом Пезешкяном и главой США Дональдом Трампом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Вчера я встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкяном, а также с президентом США Дональдом Трампом», — добавил он.

Макрон отметил, что Франция призывает продолжить прерванные переговоры в Исламабаде, чтобы избежать новых этапов эскалации. Для этого он отметил важные вопросы, которые должны быть учтены. Среди них — полное прекращение огня всеми, включая Ливан, а также полная разблокировка Ормузского пролива без проверок и сборов, добавил он.

До этого стало известно, что американская и иранская делегации могут на этой неделе вернуться в Исламабад для нового раунда переговоров.

Два пакистанских источника, осведомленных о переговорах, заявили Reuters, что встреча, скорее всего, состоится в выходные дни.

Предыдущий раунд переговоров между США и Израилем состоялся в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда консультаций, однако заключить мирную сделку так и не смогли.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия проведут конференцию по Ормузскому проливу.

 
