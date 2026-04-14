Индонезия договорилась с Россией о поставках энергоносителей

Индонезия договорилась с РФ о поставках сырой нефти и сжиженного нефтяного газа

Индонезия и Россия по итогам переговоров в Москве договорились о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщил индонезийский министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия, передает РИА Новости.

Контакты в Москве были сосредоточены на долгосрочных поставках энергоносителей, включая нефть, топливо и газ, а также на развитии инфраструктуры хранения и переработки.

«Мы сможем увеличить наши запасы сырой нефти. Кроме того, у нас появится возможность получать сжиженный нефтяной газ», — сказал он, отметив, что российская сторона заявила выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Индонезии.

Лахадалия заявил, что доволен результатом переговоров, и добавил, что партнерство с РФ может «стать важной опцией, учитывая масштаб ее энергетического производства и опыт в нефтегазовой отрасли».

14 апреля министр энергетики Филиппин Шарон Гарин сообщила, что страна обратилась к США с просьбой продлить разрешение на закупку российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее в Кремле прокомментировали окончание лицензии США на продажу российской нефти.