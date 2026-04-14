СМИ сообщили о трех судах, прошедших через Ормузский пролив в условиях блокады

По меньшей мере три судна, включая два танкера, попавшие под санкции США, прошли через Ормузский пролив в первый день американской блокады. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные судоходства.

Отмечается, что суда благополучно вошли в Персидский залив, поскольку они направлялись не в иранские порты.

Прямо сейчас танкер среднего тоннажа Peace Gulf под флагом Панамы направляется в порт Хамрия в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Там отметили, что судно обычно перевозит иранскую нафту — сырье для нефтехимической промышленности.

Кроме того, через Ормузский пролив прошел танкер Murlikishan. Он направляется в Ирак, чтобы загрузить мазут. Известно, что судно обычно перевозит российскую и иранскую нефть.

Первым судном, проплывшим через пролив в блокаду, стал китайский танкер Rich Starry, находящийся под американскими санкциями. Судно принадлежит китайской компании Shanghai Xuanrun Shipping Co. Ltd и находится под санкциями за сотрудничество с Ираном. На его борту содержится около 250 тысяч баррелей метанола.

Ранее Китай потребовал от США прекратить блокировку Ормузского пролива.

 
