Вдовы участников СВО смогут бесплатно получить высшее образование

Госдума приняла законопроект о бесплатном поступлении в вузы вдов бойцов СВО
Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект, который предоставляет не вступившим в новый брак вдовам и вдовцам участников СВО право на бесплатное получение высшего образования. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, право на получение бесплатного высшего образования получат «вдовы и вдовцы участников СВО, в том числе выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, военнослужащих и сотрудников, принимавших участие в боевых действиях».

Кроме того, принятая мера распространяется на вдов и вдовцов ополченцев Донбасса.

До этого член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов напомнил, что семьи участников СВО на Украине имеют право на компенсацию половины трат на жилищно-коммунальные услуги. Как сказал парламентарий, для оформления льготы необходимо обратиться в орган социальной защиты. Перед этим семья бойца СВО должна собрать пакет документов, в том числе контракт родственника с министерством обороны РФ и подтверждение его участия в сражениях на Украине.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ввести отдельную льготную ипотеку для участников СВО.

 
