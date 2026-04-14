Мстительный россиянин взорвал соседа и получил 12 лет колонии

В Копейске вынесли приговор 56-летнему мужчине, который взорвал своего соседа по подъезду. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Инцидент произошел 2 июля прошлого года. Подсудимый ссорился с соседом по подъезду и знал, что тот систематически ворует корреспонденцию из его почтового ящика. Злоумышленник изготовил дома взрывное устройство, замаскировал его под бандероль и оставил в ящике.

Потерпевший извлек сверток и в момент перемещения на улице прогремел взрыв — мужчина лишился пальцев и получил тяжкий вред здоровью. Его жизнь оказалась спасена благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, штрафа в 250 тысяч рублей и ограничения свободы сроком на год. Также осужденный выплатит потерпевшему миллион рублей за моральный вред.

Ранее мужчина угрожал гранатой продавцу петербургского алкомаркета ради водки и пельменей.

 
