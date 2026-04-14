Буданов заявил, что не боится спорить с Зеленским
Глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg заявил, что не боится спорить с украинским лидером Владимиром Зеленским и отстаивать свою точку зрения.

«Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу поспорить с кем угодно», — сказал он.

В публикации также приводятся оценки источников агентства, которые утверждают, что Буданова уважают как на Украине, так и в Белом доме и в Кремле. Ходят слухи, что Зеленский назначил именно его главой своего офиса, чтобы «сбить негатив после Андрея Ермака» и «держать рядом» потенциального соперника на президентских выборах с растущим рейтингом.

Однако сам Буданов отвергает предположения, что Зеленский предложил ему должность главы ОП, так как боится роста его популярности. На вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться в президенты, когда придет время, он ответил, что «это интересный вопрос» и попросил перейти к следующей теме.

12 апреля украинские СМИ сообщили, что Буданов анонсировал некое «триггерное событие», которое может закончиться для Украины катастрофически, «если не будет единства».

По мнению экс-нардепа Владимира Олейника, речь может идти о будущих выборов на Украине. По мнению украинского политика, они неминуемо будут сопровождаться столкновениями и беспорядками.

Ранее Буданов назвал два сценария для Украины.

 
