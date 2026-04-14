«Госуслуги» запустили тренажер по ЕГЭ

На портале «Госуслуги» появился тренажер для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ), в котором можно отрабатывать решение типовых заданий и знакомиться с форматом испытания. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в канале на платформе Мах.

Согласно релизу ведомства, тренажер предоставляет возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом. В Минцифры уточнили, что сервис доступен бесплатно для всех пользователей.

В настоящее время из предметов в тренажере доступны математика базового уровня и информатика.

13 апреля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. По его словам, смещение даты начала проведения ЕГЭ на более поздний срок позволит школам и ученикам более четко и спокойно планировать подготовку и проведение выпускных экзаменов. Музаев уточнил, что такое решение было принято на основе приказа президента России Владимира Путина.

