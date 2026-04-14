Поклонница Чумакова о страстных танцах с ним во время концерта: «Границ никто не переходил»

Блогер Подпятникова заявила, что Чумаков не переходил границы во время их танца

Поклонница Алексея Чумакова и создательница школы танцев для взрослых Юлия Подпятникова прокомментировала «Газете.Ru» видео с Алексеем Чумаковым, которое завирусилось в сети. Блогер заявила, что артист вел себя уважительно с ней и не переходил никакие границы.

По словам Юлии, видео, на котором она танцевала вместе с Чумаковым на сцене, было снято на мероприятии, где работал артист, а она была гостьей.

«На видео абсолютно творческий и рабочий процесс. Алексей работал на мероприятии. Я была гостьей мероприятия. Алексей вел себя профессионально и уважительно, ничего вызывающего или некомфортного в его поведении не было. Границ никто не переходил», – поделилась танцовщица.

Также Юлия отреагировала на хейт в адрес Чумакова из-за танцев. Она призналась, что не понимает тех, кто осуждает певца, так как все было в рамках приличия.

«Все упреки в его и мою сторону считаю совершенно надуманными и несправедливыми», — заявила Юлия.

Пользователи сети раскритиковали Алексея Чумакова из-за танцев, в которых он прижимался к поклоннице и целовал ей руки. В комментариях люди возмутились его поведением и напомнили, что у него есть жена Юлия Ковальчук.

