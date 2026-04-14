Российский боец рассказал, как перерезал линии снабжения ВСУ трофейным оружием

Российский военнослужащий с позывным «Кот» на одном из направлений перерезал линии снабжения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), воспользовавшись их же оружием. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, мужчина занимается сборкой и подготовкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для их последующего использования на фронте. Кроме того, он восстанавливает трофейные украинские дроны.

«Собираем трофейные «птицы» врага, чтобы использовать против них», — рассказал «Кот».

Он вспомнил, что летом прошлого года с помощью восстановленных украинских БПЛА уничтожил шесть единиц техники подвоза ВСУ. Благодаря этому линия снабжения украинских солдат на соответствующем участке фронта была перерезана, и российские подразделения смогли прорвать оборону.

В конце февраля разведчик группировки российских войск «Север» с позывным «Смоленск» рассказал, что военные ВС РФ расставляли трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях в Харьковской области и таким образом вынуждали украинских бойцов расходовать беспилотники. ВСУ при обнаружении оборудования думали, что засекли места дислокации российских операторов БПЛА, и наносили по ним безрезультатные удары дронами и артиллерией.

