Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

Российский боец рассказал, как перерезал линии снабжения ВСУ трофейным оружием

МО РФ: российский военный перерезал линии снабжения ВСУ их же беспилотниками
Минобороны России

Российский военнослужащий с позывным «Кот» на одном из направлений перерезал линии снабжения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), воспользовавшись их же оружием. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, мужчина занимается сборкой и подготовкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для их последующего использования на фронте. Кроме того, он восстанавливает трофейные украинские дроны.

«Собираем трофейные «птицы» врага, чтобы использовать против них», — рассказал «Кот».

Он вспомнил, что летом прошлого года с помощью восстановленных украинских БПЛА уничтожил шесть единиц техники подвоза ВСУ. Благодаря этому линия снабжения украинских солдат на соответствующем участке фронта была перерезана, и российские подразделения смогли прорвать оборону.

В конце февраля разведчик группировки российских войск «Север» с позывным «Смоленск» рассказал, что военные ВС РФ расставляли трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях в Харьковской области и таким образом вынуждали украинских бойцов расходовать беспилотники. ВСУ при обнаружении оборудования думали, что засекли места дислокации российских операторов БПЛА, и наносили по ним безрезультатные удары дронами и артиллерией.

Ранее российские военнослужащие захватили крупную партию оружия ВСУ, произведенного в США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
