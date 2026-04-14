В Совфеде понадеялись на «взвешенную» политику Венгрии

Первые заявления будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра «в целом» говорят о его прагматичности и здравом подходе к реалиям международной и европейской политики. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Григорий Карасин.

По его словам, Мадьяр высказал прагматичную позицию по экономическим вопросам и теме вступления Украины в ЕС.

«Конечно, в политике важны не столько заявления, сколько реальные дела, но, наверное, есть повод надеяться, что эта взвешенная линия будет выдерживаться и дальше, а Венгрия по-прежнему останется дисциплинирующим фактором в европейской политике. <…> Будем внимательно изучать и стремиться укрепить эти здравые тенденции Будапешта для того, чтобы Европа в целом стала стабильнее и понятнее», — подчеркнул Карасин.

13 апреля победивший на парламентских выборах в Венгрии глава партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство страны не будет возражать против предоставления Украине кредита Евросоюза на сумму €90 млрд. Также он сообщил о планах улучшить отношения с Киевом. При этом политик отметил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС.

Также Мадьяр говорил, что в случае звонка от президента России Владимира Путина он ответит, но сам не будет звонить российскому президенту. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова к диалогу с новым правительством Венгрии.

