В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА «Новости».

В древние время Сахалин был под юрисдикцией Китая, однако позже в обмен на обещание поддерживать Китай в борьбе против Британии и Франции Российская империя получила значительные территории на северо-востоке, в том числе и Сахалин.

Журналист пояснил, что остров богат природными ресурсами — в частности, обнаруженные там нефтяные месторождения содержат около 7 млрд тонн черного золота.

«Эти запасы могут принести России $500 млрд. Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая», — написал он.

Журналист напомнил, как российские археологи обнаружили каменную стелу с древними иероглифами и обратились к китайским коллегам, которых «охватила грусть» от увиденного.