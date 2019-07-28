Друг Трампа срывает санкции против «Северного потока-2»

Сенатор США от республиканской партии штата Кентуки Рэнд Пол, который считается приближенным президенту Дональду Трампу, срывает законопроект по введению санкций против причастных к «Северному потоку 2» компаний. Об этом сообщает The Daily Beast.

Отмечается, что он отменил рассмотрение документа, а также отправил письма другим сенаторам с предупреждениями относительно возможной реализации законопроекта.

По его словам, рассмотрение и принятие законопроекта по санкционированию «Северного потока 2» похоже на «голосование вслепую», а сам законопроект охарактеризовал как «странный и необоснованный»..

Уточняется, что пока Пол не выступал против назначения санкций по «Северному потоку 2» публично.

Ранее сообщалось, что оператор «Северного потока - 2» потребовал у ЕС отмены дискриминационных мер.