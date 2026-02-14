Фигурист Малинин: я все испортил, давление, надежды на золото — это было тяжело

Фигурист Малинин: если бы меня взяли в Пекин четыре года назад, я бы откатал иначе

Американский фигурист Илья Малинин, говоря о своей неудаче на зимних Олимпийских играх — 2026, заявил, что если бы его взяли на Игры в 2022 году, он бы выступил лучше. Его слова приводит NBC.

«Я все испортил. Все это давление, внимание СМИ и надежды на золото — было слишком тяжело. С этим было невозможно справиться. Если бы меня взяли в Пекин четыре года назад, я бы откатал иначе», — заявил он.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир Олимпиады, откатав две программы.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее были названы факторы, из-за которых Малинин провалился на Олимпиаде.