Рубио рассказал об отношении США к союзникам

Рубио: США не стремятся к отделению от своих союзников

США не стремятся к отделению от своих союзников, а хотят оживить давнюю дружбу с ними. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио участникам Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты стремятся к оживлению старой дружбы и восстановлению «величайшей цивилизации в истории человечества».

В ходе этого же выступления Рубио заявил, что США верят в то, что Европа должна выжить, так как Первая и Вторая мировые войны послужили для американцев постоянным напоминанием истории о том, что в конечном счете их судьба неразрывно связана и всегда будет связана с европейцами. Госсекретарь отметил, что разногласия Соединенных Штатов с Европой продиктованы обеспокоенностью ее будущим.

До этого Financial Times сообщала, что европейские лидеры увидели в отказе Рубио от встречи по Украине в Мюнхене ослабление интереса США к вовлечению ЕС в урегулирование конфликта.

Кроме того, СМИ отметило, что европейские чиновники нервничают в преддверии выступления Рубио на конференции, ожидая прояснения позиции президента США Дональда Трампа в отношении ЕС.

Ранее Рубио пожаловался на сложности в поиске компромиссов между РФ и Украиной.